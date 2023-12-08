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Парламент Болгарии отклонил вето президента на поставки ВСУ бронетехники

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Парламент Болгарии голосами правящего большинства обошёл вето президента республики Румена Радева, которое он наложил на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД.
Парламент Болгарии отклонил вето президента на поставки ВСУ бронетехники
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как пишет ТАСС, 162 депутата посчитали, что аргументы президента являются несостоятельными.

Радев утверждал, что данная военная техника нужна болгарской пограничной охране и спасателям.

При этом 55 представителей оппозиции голосовали против поставки техники Украине.

Парламентарии планируют поставить Киеву бронированную транспортную технику с вооружением, всего около 100 БТР и запчасти.

4 декабря Румен Радев вернул в парламент закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче ВСУ 100 списанных бронетранспортёров.

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