Парламент Болгарии отклонил вето президента на поставки ВСУ бронетехники
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Как пишет ТАСС, 162 депутата посчитали, что аргументы президента являются несостоятельными.
Радев утверждал, что данная военная техника нужна болгарской пограничной охране и спасателям.
При этом 55 представителей оппозиции голосовали против поставки техники Украине.
Парламентарии планируют поставить Киеву бронированную транспортную технику с вооружением, всего около 100 БТР и запчасти.
4 декабря Румен Радев вернул в парламент закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче ВСУ 100 списанных бронетранспортёров.