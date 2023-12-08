Певец Обломов готов за $20 тысяч выступить для россиян на нейтральной территории

Уехавший в США автор песни «Еду в Магадан» Василий Гончаров (Вася Обломов) готов за $20 тыс. выступить для россиян на нейтральной территории.

Отмечается, что Гончаров в настоящее время живёт в Лос-Анджелесе и исключает для себя возможность выступления в России, при этом соглашается на корпоративы, например, в Казахстане.

В его райдере, имеющемся в распоряжении RT, указывается личная охрана, гостиница не ниже четырёх звёзд и питание в хороших ресторанах.

Кроме того, заказчик должен обеспечить Обломову перелёт в бизнес-классе, выбор авиакомпании нужно согласовать с ним лично.

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