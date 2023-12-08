Воздушную тревогу объявили в приграничных с Газой районах Израиля

Сигналы воздушной тревоги объявили в приграничных с сектором Газа израильских районах. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

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© Ilia Yefimovich/dpa

«Сирены прозвучали в районах рядом с сектором Газа», — говорится в заявлении. Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала пуски с территории Ливана и ведёт ответный огонь.