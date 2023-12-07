Посольство России поддержало закон о запрете сжигания Корана в Дании

Принятый в Дании закон о запрете сжигания Корана поможет бороться с разжиганием межрелигиозной вражды. Об этом сообщили в посольстве России в Копенгагене.

Gettyimages.ru

Ранее парламент Дании принял закон, предполагающий установление запрета на сожжение религиозных текстов, в том числе Корана. Российские дипломаты подчеркнули, что принятие этого документа является внутренним делом Дании. «Однако любые законные меры по пресечению выходок, направленных на разжигание ненависти на основе религии, востребованны», — приводит РИА Новости заявление посольства. В августе МИД Турции в шестой раз вызвал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана.