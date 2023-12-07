Посольство России поддержало закон о запрете сжигания Корана в Дании
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Ранее парламент Дании принял закон, предполагающий установление запрета на сожжение религиозных текстов, в том числе Корана.
Российские дипломаты подчеркнули, что принятие этого документа является внутренним делом Дании.
«Однако любые законные меры по пресечению выходок, направленных на разжигание ненависти на основе религии, востребованны», — приводит РИА Новости заявление посольства.
В августе МИД Турции в шестой раз вызвал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана.