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Кэмпбелл: США должны подать своему «заклятому врагу» Ирану военный сигнал

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США расценивают Иран как «стратегического заклятого врага», нынешняя американская администрация оценивает возможность подачи Тегерану «военного сигнала» о намерении противодействовать его шагам. Об этом заявил американский дипломат Курт Кэмпбелл.
Кэмпбелл: США должны подать своему «заклятому врагу» Ирану военный сигнал
  • Gettyimages.ru

Выступая на посвящённых рассмотрению его кандидатуры на должность первого заместителя госсекретаря США слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса, Кэмпбелл заявил, что Иран играет роль, которая противоречит американским интересам.

«Мы должны подать военный сигнал относительно того, что на провокации будут даны ответы, причём суровые ответы. Мы должны изолировать их дипломатически и в международном плане», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в отношениях между Москвой и Тегераном набрана хорошая динамика.

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