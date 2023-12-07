Bloomberg: из-за поставок другим странам США самим может не хватить боеприпасов

США продают, одалживают и дарят оружие своим союзникам по всему миру, сокращая запасы пуль, артиллерийских снарядов и другого вооружения, которое может им самим понадобиться в случае войны.

Об этом пишет Bloomberg.

В статье говорится, что Научный комитет сухопутных войск США предупреждает конгресс о том, что оборонительная база армии имеет серьёзные «хрупкие места», так как у США может не хватить боеприпасов для самих себя.

В конце ноября заместитель пресс-секретаря американского Министерства обороны Сабрина Сингх заявила, что Пентагон продолжает поставлять Украине то оружие, которое может, но запасы иссякают.