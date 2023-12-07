Погранслужба: с начала СВО в Польшу с Украины въехали более 17 млн человек

По данным польской пограничной службы, с 24 февраля 2022 года в Польшу с Украины въехали 17,538 млн человек. За это время вернулись из Польши на Украину 15,745 млн человек.

Как пишет Rzeczpospolita, за сутки в Польшу с Украины въехали 15,7 тыс. человек. При этом из Польши на Украину выехало 14,4 тыс. человек.

Ранее стало известно, что депутат норвежского парламента Сильви Листхауг обратилась к премьер-министру страны Йонасу Гар Стёре по поводу присутствия в Норвегии боеспособных граждан Украины. Парламентарий попросила прокомментировать, как предоставление убежища таким лицам соотносится с тем, что Осло оказывает Киеву существенную военную помощь.