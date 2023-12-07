Патрушев провёл переговоры с замминистра обороны Шри-Ланки

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил с официальным визитом Шри-Ланку и провёл там встречу с первым заместителем министра обороны страны Камалом Гунаратне.

«Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в городе Коломбо с первым заместителем министра обороны Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Камалом Гунаратне», — отмечается в заявлении Совбеза.

В ходе переговоров две стороны обсудили «проблемы региональной и международной безопасности», а также вопросы российско-ланкийского сотрудничества в разных сферах.

Ранее Патрушев провёл в Москве переговоры с главой народного ополчения Ирака Фалихом аль-Файядом.