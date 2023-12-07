Патрушев провёл переговоры с замминистра обороны Шри-Ланки
- РИА Новости
«Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в городе Коломбо с первым заместителем министра обороны Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Камалом Гунаратне», — отмечается в заявлении Совбеза.
В ходе переговоров две стороны обсудили «проблемы региональной и международной безопасности», а также вопросы российско-ланкийского сотрудничества в разных сферах.
Ранее Патрушев провёл в Москве переговоры с главой народного ополчения Ирака Фалихом аль-Файядом.