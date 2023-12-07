Белый дом объявил о ряде новых мер по поддержке ВПК Украины
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
По данным агентства, Вашингтон сформировал межведомственную группу. Она, как отмечается, будет поддерживать промышленность Украины и других партнёров, пытающихся получить рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Киева.
Кроме того, власти США планируют направить советника в Министерство стратегической промышленности Украины.
Одной из целей данного решения является борьба с коррупциейв стране.
Ранее сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование.
Также стало известно, что Минобороны Украины просит у США системы ПРО, истребители и вертолёты.