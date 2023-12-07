RT в Telegram
Подпишись

Белый дом объявил о ряде новых мер по поддержке ВПК Украины

Короткая ссылка
Власти США принимают ряд новых мер по поддержке военно-промышленного комплекса Украины.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

По данным агентства, Вашингтон сформировал межведомственную группу. Она, как отмечается, будет поддерживать промышленность Украины и других партнёров, пытающихся получить рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Киева.

Кроме того, власти США планируют направить советника в Министерство стратегической промышленности Украины.

Одной из целей данного решения является борьба с коррупциейв стране.

Ранее сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование.

Также стало известно, что Минобороны Украины просит у США системы ПРО, истребители и вертолёты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить