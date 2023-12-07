Белый дом объявил о ряде новых мер по поддержке ВПК Украины

Власти США принимают ряд новых мер по поддержке военно-промышленного комплекса Украины.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

По данным агентства, Вашингтон сформировал межведомственную группу. Она, как отмечается, будет поддерживать промышленность Украины и других партнёров, пытающихся получить рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Киева.

Кроме того, власти США планируют направить советника в Министерство стратегической промышленности Украины.

Одной из целей данного решения является борьба с коррупциейв стране.

Ранее сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование.

Также стало известно, что Минобороны Украины просит у США системы ПРО, истребители и вертолёты.