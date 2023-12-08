ЕК потратит €1 млн на продвижение приоритетов европейской политики в Китае

Еврокомиссия ищет подрядчиков для реализации программы по укреплению доверия между ЕС и Китаем. Европейские специалисты планируют наладить «партнёрские отношения» с научными кругами, аналитическими центрами и исследовательским сообществом в КНР. С документом ознакомился RT.

Согласно документу, за последние три года многоплановые отношения между ЕС и Китаем стали «ещё менее прочными». По мнению европейских аналитиков, причиной этому послужили обширные изменения геополитической среды, введение санкций и ответных мер в марте 2021 года, а также вооружённый конфликт на Украине.

В рамках объявленной программы Еврокомиссия намерена создать партнёрские отношения с влиятельными аналитическими центрами и научным сообществом в Китае.

«Укрепление партнёрских отношений, в частности с научными кругами, аналитическими центрами и исследовательским сообществом, обладающими экспертными знаниями как в сфере европейских, так и китайских дел, имеет решающее значение для улучшения понимания в Китае позиций и политики ЕС», — объясняют европейские специалисты.

Так в ЕК планируют улучшить двусторонние отношения, наладить взаимопонимание и «продвигать политические приоритеты ЕС в Китае». Общий объём финансирования программы составит €1 млн.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT подчеркнул, что Евросоюз больше Китая заинтересован в налаживании связей.

«Здесь вопрос в том, что партнёрские экономические отношения выстроить с Пекином очень тяжело. Евросоюз нуждается в Китае, а не Китай в ЕС, потому что для Китая, с учётом динамики его развития и разнообразия связей и контактов, ЕС не является приоритетом. Поэтому заинтересованность Евросоюза высока, и отсюда подобного рода программы», — отметил эксперт.

Ранее Госдепартамент США планировал выделить финансирование на продвижение американских ценностей и культуры в КНР.