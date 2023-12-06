Путин предложил кронпринцу Саудовской Аравии обсудить ситуацию в регионе

Президент России Владимир Путин предложил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду обменяться мнениями о ситуации в регионе.

«У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях. Конечно, для всех нас очень важно обменяться информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе», — приводит его слова ТАСС.

Путин назвал встречу своевременной.

Ранее Путин посетил Объединённые Арабские Эмираты, где провёл переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Минобороны России показало кадры сопровождения самолёта Владимира Путина.