Путин предложил кронпринцу Саудовской Аравии обсудить ситуацию в регионе
- РИА Новости
«У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях. Конечно, для всех нас очень важно обменяться информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе», — приводит его слова ТАСС.
Путин назвал встречу своевременной.
Ранее Путин посетил Объединённые Арабские Эмираты, где провёл переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Минобороны России показало кадры сопровождения самолёта Владимира Путина.