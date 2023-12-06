Журналист Сабах: ЦАХАЛ атаковал школы на севере сектора Газа с помощью шумовых гранат

Журналист Абдель Кадер Сабах, оставшийся на севере сектора Газа, заявил в беседе с RT, что Армия обороны Израиля атаковала школы на севере анклава с помощью шумовых и дымовых гранат. В результате от удушья пострадало множество людей.

По его словам, после окончания гуманитарного перемирия Израиль за одну ночь совершил десять ковровых бомбардировок. Журналист заявил, что «многие районы были полностью уничтожены, в том числе рынок в лагере «Джабалия». «Кроме того, постоянно обстреливают больницу «Камаль Адван». Были нанесены удары по жилым домам возле больницы, что вызвало страх у беженцев, находящихся в ней», — рассказал он. Ранее военное крыло ХАМАС заявило, что подвергло ракетному обстрелу Тель-Авив.