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Журналист Сабах: ЦАХАЛ атаковал школы на севере сектора Газа с помощью шумовых гранат

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Журналист Абдель Кадер Сабах, оставшийся на севере сектора Газа, заявил в беседе с RT, что Армия обороны Израиля атаковала школы на севере анклава с помощью шумовых и дымовых гранат. В результате от удушья пострадало множество людей. 

По его словам, после окончания гуманитарного перемирия Израиль за одну ночь совершил десять ковровых бомбардировок.

Журналист заявил, что «многие районы были полностью уничтожены, в том числе рынок в лагере «Джабалия».

«Кроме того, постоянно обстреливают больницу «Камаль Адван». Были нанесены удары по жилым домам возле больницы, что вызвало страх у беженцев, находящихся в ней», — рассказал он.

Ранее военное крыло ХАМАС заявило, что подвергло ракетному обстрелу Тель-Авив.

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