Песков: Путин и президент ОАЭ не планируют подписывать совместные документы
- РИА Новости
Глава российского государства 6 декабря прибыл в Абу-Даби для участия в переговорах с президентом ОАЭ. Церемония официальной встречи состоялась во дворце Каср аль-Ватан.
После этого лидеры двух стран приступили к переговорам. Как отметил Песков, подписание совместных документов по итогам встречи не планируется.
«Путин и президент ОАЭ не планируют подписывать совместные документы по итогам переговоров в Абу-Даби», — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Абу-Даби по случаю прибытия Путина устроили авиационное шоу с российским триколором.