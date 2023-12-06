RT в Telegram
Подпишись

Песков: Путин и президент ОАЭ не планируют подписывать совместные документы

Короткая ссылка
Повестка встречи президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна не предусматривает подписания совместных документов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Путин и президент ОАЭ не планируют подписывать совместные документы
  • РИА Новости

Глава российского государства 6 декабря прибыл в Абу-Даби для участия в переговорах с президентом ОАЭ. Церемония официальной встречи состоялась во дворце Каср аль-Ватан.

После этого лидеры двух стран приступили к переговорам. Как отметил Песков, подписание совместных документов по итогам встречи не планируется.

«Путин и президент ОАЭ не планируют подписывать совместные документы по итогам переговоров в Абу-Даби», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби по случаю прибытия Путина устроили авиационное шоу с российским триколором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить