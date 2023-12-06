Песков: Путин и президент ОАЭ не планируют подписывать совместные документы

Повестка встречи президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна не предусматривает подписания совместных документов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава российского государства 6 декабря прибыл в Абу-Даби для участия в переговорах с президентом ОАЭ. Церемония официальной встречи состоялась во дворце Каср аль-Ватан.

После этого лидеры двух стран приступили к переговорам. Как отметил Песков, подписание совместных документов по итогам встречи не планируется.

«Путин и президент ОАЭ не планируют подписывать совместные документы по итогам переговоров в Абу-Даби», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби по случаю прибытия Путина устроили авиационное шоу с российским триколором.