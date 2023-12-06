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Эрдоган: Нетаньяху находится на грани краха

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится на грани краха.
Эрдоган: Нетаньяху находится на грани краха
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление он сделал после возвращения из Катара.

«Премьер-министр Израиля Нетаньяху сейчас находится в ситуации краха, банкротства. Он может объявить об этом в любой момент», — приводит его слова агентство Anadolu.

Эрдоган добавил, что западные страны потворствуют всем тем ужасным вещам, которые делает не только Нетаньяху, но и вся израильская администрация.

Ранее Эрдоган заявлял, что Нетаньяху следует судить в МУС за действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

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