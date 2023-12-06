Глава «Росатома»: надеемся, что вторая АЭС в ОАЭ будет российского дизайна

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в разговоре с RT рассказал о перспективах сотрудничества с ОАЭ и Саудовской Аравией.

«Давайте начнём с ОАЭ. Страна уже является членом атомной семьи. Здесь реализуются проекты, реализуются уже больше 20 лет... 50% поставок объединённого уранового продукта для нужд АЭС «Барака» — это поставки «Росатома». Одновременно с этим мы объясняем коллегам необходимость дальнейшего развития атомной генерации, предлагаем свои решения...» — сказал Лихачёв.

По его словам, диалог идёт открыто и заинтересованно.

Он выразил надежду на то, что вторая АЭС в ОАЭ будет российского дизайна.

«Что касается Саудовской Аравии, то она находится, если можно так сказать, на стартовом этапе развития атомной энергетики. Сейчас проходит финальная часть тендера на определение будущего инвестора. Наши коллеги из Эр-Рияда хотят построить двублочную атомную станцию... Мы прошли в финальный этап этого тендера, этого конкурса», — сказал Лихачёв.

По его словам, российская сторона, помимо абсолютной выгоды и надёжности технологий, предлагает также глубокую локализацию строительства, и в этом, конечно, заинтересована местная промышленность.