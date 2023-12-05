Госдеп: США предлагали России сделку по возвращению Уилана и Гершковича

США недавно предложили России новую сделку по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но предложение «было отвергнуто», заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге для журналистов.

«В течение последних недель мы выдвинули новое, существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана, однако Россия его отвергла», — сказал он.

Миллер, слова которого приводит РИА Новости, повторил, что администрация Джо Байдена продолжает считать приоритетом вызволение американских граждан из заключения за рубежом его.

При этом 26 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отмечал, что Вашингтон и Москва не ведут переговоров по освобождению американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.

28 ноября суд в Москве оставил под стражей обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

В июне 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.