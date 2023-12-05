RT в Telegram
Подпишись

В ЕК выразили опасения из-за рисков терактов в Европе в новогодние праздники

Короткая ссылка
Ситуация на Ближнем Востоке создаёт высокие риски совершения терактов в ЕС в новогодние праздники.
В ЕК выразили опасения из-за рисков терактов в Европе в новогодние праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Jean-Francois Badias

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон.

«Война между Израилем и ХАМАС, а также поляризация, которая возникла из-за этого в нашем обществе, создали высокий риск террористических атак в ЕС в предстоящий сезон праздников и каникул», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Париже погиб один человек.

Позже стало известно, что жертвой нападения стал гражданин Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить