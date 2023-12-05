В ЕК выразили опасения из-за рисков терактов в Европе в новогодние праздники

Ситуация на Ближнем Востоке создаёт высокие риски совершения терактов в ЕС в новогодние праздники.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон.

«Война между Израилем и ХАМАС, а также поляризация, которая возникла из-за этого в нашем обществе, создали высокий риск террористических атак в ЕС в предстоящий сезон праздников и каникул», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Париже погиб один человек.

Позже стало известно, что жертвой нападения стал гражданин Германии.