В ХАМАС заявили об обстреле командного пункта ЦАХАЛ на юге Газы
Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — заявило, что обстреливает командный пункт армии Израиля на юге Газы.
- AP
- © Ohad Zwigenberg
«Бригады аль-Кассама» обстреливают командные пункты противника в южной части города Газа из 114-мм ракетной системы малой дальности», — говорится в сообщении.
Ранее на юге Израиля прозвучали сирены тревоги.
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