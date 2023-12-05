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В ХАМАС заявили об обстреле командного пункта ЦАХАЛ на юге Газы

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Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — заявило, что обстреливает командный пункт армии Израиля на юге Газы.
В ХАМАС заявили об обстреле командного пункта ЦАХАЛ на юге Газы
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«Бригады аль-Кассама» обстреливают командные пункты противника в южной части города Газа из 114-мм ракетной системы малой дальности», — говорится в сообщении.

Ранее на юге Израиля прозвучали сирены тревоги.

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