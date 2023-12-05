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Лавров выступил с инициативой создания Каспийского совета

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с инициативой создания Каспийского совета.
Лавров выступил с инициативой создания Каспийского совета
  • globallookpress.com

Об этом российский министр сказал в ходе совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве.

Как отметил Лавров, совместная работа стран региона Каспия нацелена на обеспечение безопасности на всём Евразийском пространстве.

«Мы полагаем, что эффективность нашей работы могло бы повысить создание Каспийского совета — форума сотрудничества и диалога», — отметил он.

Сергей Лавров принял участие во встрече руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

RT вёл прямую трансляцию.

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