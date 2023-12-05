В ЦАХАЛ заявили об ударах по инфраструктуре «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по инфраструктуре и военным постам движения «Хезболла».

«Ранее сегодня было зафиксировано несколько запусков ракет с территории Ливана на севере Израиля. Снаряды упали на открытой местности», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

Израильская армия добавила, что были нанесены ответные удары по инфраструктуре и военным постам движения «Хезболла».

Ранее израильские военные заявили, что провели операции в опорных пунктах палестинского движения ХАМАС в лагере беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа.