В ЦАХАЛ заявили об ударах по инфраструктуре «Хезболлы»
- AFP
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«Ранее сегодня было зафиксировано несколько запусков ракет с территории Ливана на севере Израиля. Снаряды упали на открытой местности», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.
Израильская армия добавила, что были нанесены ответные удары по инфраструктуре и военным постам движения «Хезболла».
Ранее израильские военные заявили, что провели операции в опорных пунктах палестинского движения ХАМАС в лагере беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа.