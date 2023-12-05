RT в Telegram
Подпишись

В ЦАХАЛ заявили об ударах по инфраструктуре «Хезболлы»

Короткая ссылка
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по инфраструктуре и военным постам движения «Хезболла».
В ЦАХАЛ заявили об ударах по инфраструктуре «Хезболлы»
  • AFP
  • © Menahem KAHANA

«Ранее сегодня было зафиксировано несколько запусков ракет с территории Ливана на севере Израиля. Снаряды упали на открытой местности», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

Израильская армия добавила, что были нанесены ответные удары по инфраструктуре и военным постам движения «Хезболла».

Ранее израильские военные заявили, что провели операции в опорных пунктах палестинского движения ХАМАС в лагере беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить