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Объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов сообщил, что находится в Лондоне

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Ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов, который ранее был объявлен в международный розыск, сообщил, что находится в Лондоне.
Объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов сообщил, что находится в Лондоне
  • РИА Новости
  • © Валерий Левитин

«Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни», — рассказал он в интервью forbes.kz.

Орлов добавил, что объявление в розыск и расследование уголовного дела стали для него сюрпризом, так как он считал разбирательство по делу — это гражданско-правовой иск.

По его словам, сейчас его адвокаты разбираются с этим.

16 ноября Орлова объявили в розыск по уголовной статье.

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