Объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов сообщил, что находится в Лондоне

Ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов, который ранее был объявлен в международный розыск, сообщил, что находится в Лондоне.

«Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни», — рассказал он в интервью forbes.kz.

Орлов добавил, что объявление в розыск и расследование уголовного дела стали для него сюрпризом, так как он считал разбирательство по делу — это гражданско-правовой иск.

По его словам, сейчас его адвокаты разбираются с этим.

16 ноября Орлова объявили в розыск по уголовной статье.