Объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов сообщил, что находится в Лондоне
- РИА Новости
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«Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни», — рассказал он в интервью forbes.kz.
Орлов добавил, что объявление в розыск и расследование уголовного дела стали для него сюрпризом, так как он считал разбирательство по делу — это гражданско-правовой иск.
По его словам, сейчас его адвокаты разбираются с этим.
16 ноября Орлова объявили в розыск по уголовной статье.