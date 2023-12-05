RT в Telegram
Подпишись

Застреливший грабителей итальянский ювелир из Асти получил 17 лет тюрьмы

Короткая ссылка
Суд итальянского города Асти приговорил 68-летнего ювелира Марио Роджеро к 17 годам тюрьмы за то, что тот убил двух грабителей, которые ворвались к нему в магазин весной 2021 года.
Застреливший грабителей итальянский ювелир из Асти получил 17 лет тюрьмы
  • Gettyimages.ru
  • © WoodyAlec

Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Уточняется, что в грабеже участвовал также ещё один мужчина, которого Роджеро ранил в ногу. Грабителю удалось выбраться живым из магазина, однако его задержали через несколько часов.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, ворвавшиеся в магазин грабители наставили пистолет, который, вероятно, был муляжом, на жену и дочь ювелира, так как в момент происшествия они находились за прилавком. Роджеро, который был в подсобном помещении, услышал крики родных и вышел к преступникам — они стали угрожать и ему. Забрав добычу, злоумышленники выбежали из лавки, после чего ювелир с пистолетом догнал их на улице и открыл по ним огонь.

В рамках судебного разбирательства сторона обвинения утверждала, что действия ювелира не были продиктованы соображениями самообороны. Также отмечается, что продавца обвинили в нелегальном ношении оружия.

Хотя сторона обвинения запрашивала для обвиняемого 14 лет заключения, суд приговорил его к 17 годам тюрьмы. Помимо тюремного заключения, Роджеро обязали выплатить семьям убитых €460 тыс.

По данным издания, в 2015 году Роджеро уже подвергался жестокому ограблению, в ходе которого двое грабителей избили его, сломав носовую перегородку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить