Застреливший грабителей итальянский ювелир из Асти получил 17 лет тюрьмы

Суд итальянского города Асти приговорил 68-летнего ювелира Марио Роджеро к 17 годам тюрьмы за то, что тот убил двух грабителей, которые ворвались к нему в магазин весной 2021 года.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Уточняется, что в грабеже участвовал также ещё один мужчина, которого Роджеро ранил в ногу. Грабителю удалось выбраться живым из магазина, однако его задержали через несколько часов.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, ворвавшиеся в магазин грабители наставили пистолет, который, вероятно, был муляжом, на жену и дочь ювелира, так как в момент происшествия они находились за прилавком. Роджеро, который был в подсобном помещении, услышал крики родных и вышел к преступникам — они стали угрожать и ему. Забрав добычу, злоумышленники выбежали из лавки, после чего ювелир с пистолетом догнал их на улице и открыл по ним огонь.

В рамках судебного разбирательства сторона обвинения утверждала, что действия ювелира не были продиктованы соображениями самообороны. Также отмечается, что продавца обвинили в нелегальном ношении оружия.

Хотя сторона обвинения запрашивала для обвиняемого 14 лет заключения, суд приговорил его к 17 годам тюрьмы. Помимо тюремного заключения, Роджеро обязали выплатить семьям убитых €460 тыс.

По данным издания, в 2015 году Роджеро уже подвергался жестокому ограблению, в ходе которого двое грабителей избили его, сломав носовую перегородку.