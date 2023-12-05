Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами в возрасте 90 лет
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на её представителя Марию Антониетту Коллинс.
«Сегодня в возрасте 90 лет по пути жизни и смерти вперёд ушла Хуанита Кастро», — говорится в сообщении.
При этом Коллинс назвала её исключительной женщиной и «неутомимым борцом за дело своей Кубы».
Ранее умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк.
Также бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет.