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Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами в возрасте 90 лет

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Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля, которая многие годы жила в Майами, умерла в возрасте 90 лет.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на её представителя Марию Антониетту Коллинс.

«Сегодня в возрасте 90 лет по пути жизни и смерти вперёд ушла Хуанита Кастро», — говорится в сообщении.

При этом Коллинс назвала её исключительной женщиной и «неутомимым борцом за дело своей Кубы».

Ранее умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк.

Также бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет.

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