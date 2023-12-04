Постпред Франции: СБ ООН должен пойти дальше гуманитарных пауз в Газе

Совбез ООН должен пойти намного дальше призыва к гуманитарным паузам в секторе Газа и добиваться прекращения огня, заявил постпред Франции при организации Николя де Ривьер.

Об этом пишет ТАСС.

По словам де Ривьера, Совет Безопасности ООН предпринял шаги 15 ноября, но этого недостаточно и нужно намного больше.

«Сложилась чрезвычайная ситуация, и я думаю, что нам необходимо нечто большее, чем гуманитарные паузы, нужно перемирие, которое приведёт к прекращению огня», — сказал он.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав сектора Газа сообщил, что число погибших из-за эскалации конфликта в анклаве возросло до 15 899.