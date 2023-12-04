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Нигер денонсировал соглашение о военном партнёрстве с Евросоюзом

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Правительство Нигера объявило о денонсации соглашения по развёртыванию миссии Евросоюза в африканской стране, сообщает информационный центр Альянса государств Сахеля.
Нигер денонсировал соглашение о военном партнёрстве с Евросоюзом
  • AFP

Власти Нигера опубликовали документ, согласно которому республика аннулирует военное сотрудничество с ЕС. Решение вступит в силу через шесть месяцев после уведомления.

Он положит конец миссии ЕС «по обучению и поддержке в борьбе с терроризмом в Нигере».

Миссия EUCAP Sahel Niger была учреждена в 2012 году.

Командующий французскими силами в регионе Сахель генерал Эрик Озанн ранее сообщил, что французских военных выведут из Нигера до конца года.

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