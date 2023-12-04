Times: Британия передала ВСУ ракеты Martlet для борьбы с БПЛА

Великобритания передала Вооружённым силам Украины многоцелевые ракеты Martlet, использующиеся для борьбы с дронами.

Об этом пишет британское издание The Times.

Точное число переданных Лондоном Киеву ракет не называется.

В статье рассказывается об украинском военном, который устанавливает комплексы с ракетами Martlet в районе Киева для борьбы с беспилотниками.

Также издание пишет, что данный военный прошёл подготовку под руководством британских инструкторов.

В октябре премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления на ежегодном съезде Консервативной партии призвал партнёров продолжать отправлять вооружения на Украину.