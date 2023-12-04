Times: Британия передала ВСУ ракеты Martlet для борьбы с БПЛА
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Об этом пишет британское издание The Times.
Точное число переданных Лондоном Киеву ракет не называется.
В статье рассказывается об украинском военном, который устанавливает комплексы с ракетами Martlet в районе Киева для борьбы с беспилотниками.
Также издание пишет, что данный военный прошёл подготовку под руководством британских инструкторов.
В октябре премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления на ежегодном съезде Консервативной партии призвал партнёров продолжать отправлять вооружения на Украину.