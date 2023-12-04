Израиль повысил уровень угрозы при посещении ряда стран, в том числе России

Совет национальной безопасности Израиля повысил уровень угрозы при посещении израильскими гражданами некоторых стран, включая Россию.

Об этом говорится на сайте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Уровень угрозы для многих стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию ​​и Германию), Южной Америки, а также для Австралии и России повышен до уровня 2», — говорится в сообщении.

Израильские власти призвали соотечественников проявлять повышенную осторожность при посещении этих стран.

В список также вошли ЮАР, Эритрея, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм.