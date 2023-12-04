Израиль повысил уровень угрозы при посещении ряда стран, в том числе России
- AP
Об этом говорится на сайте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Уровень угрозы для многих стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки, а также для Австралии и России повышен до уровня 2», — говорится в сообщении.
Израильские власти призвали соотечественников проявлять повышенную осторожность при посещении этих стран.
В список также вошли ЮАР, Эритрея, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм.