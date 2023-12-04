RT в Telegram
Подпишись

Израиль повысил уровень угрозы при посещении ряда стран, в том числе России

Короткая ссылка
Совет национальной безопасности Израиля повысил уровень угрозы при посещении израильскими гражданами некоторых стран, включая Россию.
Израиль повысил уровень угрозы при посещении ряда стран, в том числе России
  • AP

Об этом говорится на сайте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Уровень угрозы для многих стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию ​​и Германию), Южной Америки, а также для Австралии и России повышен до уровня 2», — говорится в сообщении.

Израильские власти призвали соотечественников проявлять повышенную осторожность при посещении этих стран.

В список также вошли ЮАР, Эритрея, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить