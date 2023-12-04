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Число погибших в наземной операции в Газе бойцов ЦАХАЛ возросло до 75

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Количество погибших военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые участвовали в операции в секторе Газа, возросло до 75 человек, говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Число погибших в наземной операции в Газе бойцов ЦАХАЛ возросло до 75
  • globallookpress.com
  • © Xinhua / IDF

Как сообщает газета The Times of Israel, ещё трое бойцов погибли в ходе боевых действий в Газе.

Среди погибших называется 19-летний сержант, который проходил срочную службу, а также военнослужащие 22 и 36 лет.

Теперь общее число потерь в рядах Израиля составило 401.

Ранее издание The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны страны сообщило, что общее число погибших солдат достигло 398 человек.

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