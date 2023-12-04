Число погибших в наземной операции в Газе бойцов ЦАХАЛ возросло до 75
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- © Xinhua / IDF
Как сообщает газета The Times of Israel, ещё трое бойцов погибли в ходе боевых действий в Газе.
Среди погибших называется 19-летний сержант, который проходил срочную службу, а также военнослужащие 22 и 36 лет.
Теперь общее число потерь в рядах Израиля составило 401.
Ранее издание The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны страны сообщило, что общее число погибших солдат достигло 398 человек.