ЦПВС: самолёты и БПЛА коалиции шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии
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«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, самолётом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции», — цитирует его ТАСС.
Он уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористов.
Ранее сообщалось, что один сирийский военный убит, трое ранены в результате обстрелов со стороны боевиков в Сирии.