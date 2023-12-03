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ЦПВС: самолёты и БПЛА коалиции шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что самолёты и БПЛА проамериканской коалиции за сутки шесть раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф.
ЦПВС: самолёты и БПЛА коалиции шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, самолётом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористов.

Ранее сообщалось, что один сирийский военный убит, трое ранены в результате обстрелов со стороны боевиков в Сирии.

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