ЦПВС: самолёты и БПЛА коалиции шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что самолёты и БПЛА проамериканской коалиции за сутки шесть раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, самолётом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористов.

Ранее сообщалось, что один сирийский военный убит, трое ранены в результате обстрелов со стороны боевиков в Сирии.