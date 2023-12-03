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Guardian: Германия стала новым лучшим другом Украины

Guardian: канцлер Германии Шольц стал новым лучшим другом Зеленского

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Украина обрела поддержку в лице властей Германии, теперь Берлин стал новым лучшим другом Киева. Такое мнение в статье для газеты The Guardian высказал обозреватель Саймон Тисдалл.
Guardian: Германия стала новым лучшим другом Украины
  • AP
  • © Matthias Schrader

По мнению автора статьи, канцлер Германии Олаф Шольц возглавил поддержку Украины против России среди западных лидеров, сменив в этом качестве бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Шольц теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия — новый лучший друг Украины», — говорится в публикации. 

Ранее Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен продолжить оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ.

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