Guardian: Германия стала новым лучшим другом Украины

Guardian: канцлер Германии Шольц стал новым лучшим другом Зеленского

Украина обрела поддержку в лице властей Германии, теперь Берлин стал новым лучшим другом Киева. Такое мнение в статье для газеты The Guardian высказал обозреватель Саймон Тисдалл.

AP

© Matthias Schrader

По мнению автора статьи, канцлер Германии Олаф Шольц возглавил поддержку Украины против России среди западных лидеров, сменив в этом качестве бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Шольц теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия — новый лучший друг Украины», — говорится в публикации. Ранее Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен продолжить оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ.