Guardian: Германия стала новым лучшим другом Украины
Guardian: канцлер Германии Шольц стал новым лучшим другом Зеленского
- AP
- © Matthias Schrader
По мнению автора статьи, канцлер Германии Олаф Шольц возглавил поддержку Украины против России среди западных лидеров, сменив в этом качестве бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Шольц теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия — новый лучший друг Украины», — говорится в публикации.
Ранее Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен продолжить оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ.