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Представительство: с некоторыми россиянами в секторе Газа не удаётся связаться

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Пресс-секретарь российского представительства в Палестине Алия Зарипова сообщила, что Россия пытается установить связь с россиянами в секторе Газа.
Представительство: с некоторыми россиянами в секторе Газа не удаётся связаться
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, дипломаты пока не верифицировали информацию о гибели россиянина в секторе Газа.

«Да, есть (граждане, с которыми не удаётся связаться. — RT)», — отметила Зарипова.

Она добавила, что Россия продолжает пытаться связаться с россиянами.

Зарипова также сообщила, что пока невозможно предсказать, сколько времени необходимо для эвакуации оставшихся россиян, так как списки на выход одобряются партиями.

Ранее глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин заявил, что в Газе всё ещё остаются от 150 до 200 россиян.

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