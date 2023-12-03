МЧС: ещё 133 гражданина России и члены их семей прошли через «Рафах»

Работа с покинувшими сектор Газа через пункт пропуска «Рафах» россиянами и членами их семей в Египте продолжается, ещё 133 гражданина России и члены их семей прошли через КПП.

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«Через пункт пропуска «Рафах» прошли ещё 133 россиянина и члены их семей», — говорится в сообщении.

Эвакуированным оказывают медицинскую, а также психологическую помощь.

В ведомстве также отметили, что гражданам помогают с оформлением необходимых документов. Их также обеспечивают водой и продуктами питания.

Ранее глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что в Газе всё ещё остаются от 150 до 200 россиян.