МЧС: ещё 133 гражданина России и члены их семей прошли через «Рафах»
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Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
«Через пункт пропуска «Рафах» прошли ещё 133 россиянина и члены их семей», — говорится в сообщении.
Эвакуированным оказывают медицинскую, а также психологическую помощь.
В ведомстве также отметили, что гражданам помогают с оформлением необходимых документов. Их также обеспечивают водой и продуктами питания.
Ранее глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что в Газе всё ещё остаются от 150 до 200 россиян.