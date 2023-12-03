RT в Telegram
Подпишись

МЧС: ещё 133 гражданина России и члены их семей прошли через «Рафах»

Короткая ссылка
RT
Работа с покинувшими сектор Газа через пункт пропуска «Рафах» россиянами и членами их семей в Египте продолжается, ещё 133 гражданина России и члены их семей прошли через КПП.
МЧС: ещё 133 гражданина России и члены их семей прошли через «Рафах»
  • Архивное фото
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«Через пункт пропуска «Рафах» прошли ещё 133 россиянина и члены их семей», — говорится в сообщении.

Эвакуированным оказывают медицинскую, а также психологическую помощь.

В ведомстве также отметили, что гражданам помогают с оформлением необходимых документов. Их также обеспечивают водой и продуктами питания.

Ранее глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что в Газе всё ещё остаются от 150 до 200 россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить