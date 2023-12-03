ЦАХАЛ: сирены тревоги прозвучали в населённых пунктах близ сектора Газа

Сигналы тревоги прозвучали в населённых пунктах, расположенных неподалёку от сектора Газа.

«Воздушная тревога в населённых пунктах близ сектора Газа», — сообщила Армия обороны Израиля в Telegram.

Ранее издание Yedioth Ahronoth сообщило, что по меньшей мере 11 ракет были выпущены из сектора Газа по центральной части Израиля.