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Пушков: изменение психологии украинского конфликта исходит от Запада

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Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, чтобы подготовиться к плохим новостям с Украины.
Пушков: изменение психологии украинского конфликта исходит от Запада
  • AP
  • © Libkos

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Пушкова, изменение мировой психологии конфликта на Украине не просто распространяется на Запад, а во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника украинского кризиса.

Он также отметил, что ещё полгода назад из Столтенберга было невозможно «выдавить» признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Киева сторону.

Ранее Стотенберг заявил в интервью немецкому телеканалу Das Erste, что ситуация на поле боя для Украины может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

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