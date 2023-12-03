Пушков: изменение психологии украинского конфликта исходит от Запада
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Пушкова, изменение мировой психологии конфликта на Украине не просто распространяется на Запад, а во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника украинского кризиса.
Он также отметил, что ещё полгода назад из Столтенберга было невозможно «выдавить» признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Киева сторону.
Ранее Стотенберг заявил в интервью немецкому телеканалу Das Erste, что ситуация на поле боя для Украины может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада.