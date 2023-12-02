Воздушную тревогу объявили на севере Израиля из-за неисправного БПЛА
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Согласно опубликованному в Telegram-канале армейской пресс-службы сообщению, тревогу вызвал перехват истребителем беспилотного летательного аппарата ЦАХАЛ, у которого была выявлена неисправность.
«Перехват был проведён контролируемым образом, и нет никаких опасений по поводу нарушения безопасности», — указывается в сообщении.
Ранее в ЦАХАЛ сообщили о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали в израильском городе Ашдод.