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Воздушную тревогу объявили на севере Израиля из-за неисправного БПЛА

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Сирены воздушной тревоги, оповещающие население об угрозе ракетного обстрела, активировали 2 декабря на севере Израиля. Причиной этому послужил неисправный БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Воздушную тревогу объявили на севере Израиля из-за неисправного БПЛА
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Согласно опубликованному в Telegram-канале армейской пресс-службы сообщению, тревогу вызвал перехват истребителем беспилотного летательного аппарата ЦАХАЛ, у которого была выявлена неисправность.

«Перехват был проведён контролируемым образом, и нет никаких опасений по поводу нарушения безопасности», — указывается в сообщении.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали в израильском городе Ашдод.

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