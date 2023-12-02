Bloomberg: британский король Карл III надел галстук с флагом Греции
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Об этом информирует агентство Bloomberg.
«Король Карл III появился в галстуке, украшенном греческим флагом, во время встречи с Риши Сунаком в Дубае — всего через несколько дней после того, как премьер-министр Великобритании оказался втянутым в дипломатический скандал», — говорится в публикации.
Отмечается, что инцидент произошёл в конце ноября. Тогда Сунак отменил встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, а также обвинил его в нарушении обещания не использовать свой визит в Лондон как возможность заявить о необходимости вернуть скульптуры Парфенона из Британского музея в Грецию.