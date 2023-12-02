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Bloomberg: британский король Карл III надел галстук с флагом Греции

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Британский король Карл III надел на конференцию ООН по климату (COP28) галстук в сине-белых цветах и с крестом, которые совпадают с расцветкой и символикой греческого флага, на фоне дипломатического скандала Великобритании и Греции.
Bloomberg: британский король Карл III надел галстук с флагом Греции
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Jackson

Об этом информирует агентство Bloomberg

«Король Карл III появился в галстуке, украшенном греческим флагом, во время встречи с Риши Сунаком в Дубае — всего через несколько дней после того, как премьер-министр Великобритании оказался втянутым в дипломатический скандал», — говорится в публикации.

Отмечается, что инцидент произошёл в конце ноября. Тогда Сунак отменил встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, а также обвинил его в нарушении обещания не использовать свой визит в Лондон как возможность заявить о необходимости вернуть скульптуры Парфенона из Британского музея в Грецию.

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