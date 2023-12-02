RT в Telegram
Подпишись

Госдеп США одобрил продажу Австралии тренировочного оборудования на $2 млрд

Короткая ссылка
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии военного тренировочного оборудования на $2 млрд, информирует агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Госдеп США одобрил продажу Австралии тренировочного оборудования на $2 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Nathan Posner/Anadolu Agency

«Госдепартамент выпустил решение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Австралии тренировочного оборудования, связанного с AUKUS, и сопутствующего оборудования до $2 млрд», — приводит заявление РИА Новости

Отмечается, что решение Госдепа уже направлено в американский конгресс.

Ранее Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее боеприпасов для истребителей F-35 на сумму около $271 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить