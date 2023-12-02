Госдеп США одобрил продажу Австралии тренировочного оборудования на $2 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии военного тренировочного оборудования на $2 млрд, информирует агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

«Госдепартамент выпустил решение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Австралии тренировочного оборудования, связанного с AUKUS, и сопутствующего оборудования до $2 млрд», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что решение Госдепа уже направлено в американский конгресс.

Ранее Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее боеприпасов для истребителей F-35 на сумму около $271 млн.