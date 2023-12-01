New York Post: заставлять Байдена идти на второй срок — это жестоко

Заставлять Джо Байдена идти на второй президентский срок в США будет просто жестоко, пишет американский журнал New York Post.

«Очевидные умственные проблемы Джо Байдена делают почти жестоким допускать его кандидатуру на президентские выборы в 2024 году», — под таким заголовком вышел материал издания.

За тем, как «падает» Байден, больно наблюдать, отмечают авторы.

При этом опросы уже показывают, что большинство демократов «хотят ещё одного кандидата», отмечают журналисты.

Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что не будет голосовать за Байдена на следующих выборах.