Парламент Болгарии ратифицировал контракт на закупку боевых машин Stryker у США

Парламент Болгарии ратифицировал контракт на приобретение боевых машин Stryker у США.

Об этом сообщает издание Sofia Globe.

«Парламент Болгарии на одном заседании 1 декабря одобрил в первом и втором чтении ратификацию контракта о приобретении американских бронемашин Stryker для армии страны», — пишет издание.

Как отмечается, было подано 148 голосов за.

Ранее парламент Болгарии одобрил соглашения по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники Вооружённым силам Украины.