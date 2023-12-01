Парламент Болгарии ратифицировал контракт на закупку боевых машин Stryker у США
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Об этом сообщает издание Sofia Globe.
«Парламент Болгарии на одном заседании 1 декабря одобрил в первом и втором чтении ратификацию контракта о приобретении американских бронемашин Stryker для армии страны», — пишет издание.
Как отмечается, было подано 148 голосов за.
Ранее парламент Болгарии одобрил соглашения по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники Вооружённым силам Украины.