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Парламент Болгарии ратифицировал контракт на закупку боевых машин Stryker у США

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Парламент Болгарии ратифицировал контракт на приобретение боевых машин Stryker у США.
Парламент Болгарии ратифицировал контракт на закупку боевых машин Stryker у США
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Ciaglo

Об этом сообщает издание Sofia Globe.

«Парламент Болгарии на одном заседании 1 декабря одобрил в первом и втором чтении ратификацию контракта о приобретении американских бронемашин Stryker для армии страны», — пишет издание.

Как отмечается, было подано 148 голосов за.

Ранее парламент Болгарии одобрил соглашения по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники Вооружённым силам Украины.

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