Израиль: ХАМАС продолжает удерживать в заложниках в секторе Газа 137 человек
Официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви заявил, что движение ХАМАС продолжает удерживать в заложниках в секторе Газа 137 человек.
- AFP
- © GIL COHEN-MAGEN
«Движение продолжает удерживать 137 заложников», — цитирует его ТАСС.
Как он уточнил, среди удерживаемых лиц 126 израильтян и 11 иностранцев.
Ранее армия Израиля сообщила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в Газе.
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