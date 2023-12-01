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Израиль: ХАМАС продолжает удерживать в заложниках в секторе Газа 137 человек

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Официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви заявил, что движение ХАМАС продолжает удерживать в заложниках в секторе Газа 137 человек.
Израиль: ХАМАС продолжает удерживать в заложниках в секторе Газа 137 человек
  • AFP
  • © GIL COHEN-MAGEN

«Движение продолжает удерживать 137 заложников», — цитирует его ТАСС.

Как он уточнил, среди удерживаемых лиц 126 израильтян и 11 иностранцев.

Ранее армия Израиля сообщила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в Газе.

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