В Китае заявили, что две гигантские панды вернутся из Великобритании в декабре
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«Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечёт срок действия договора», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, Китай уже подготовил всё к приезду панд.
Как пишет Sky News, посетители идут в Эдинбургский зоопарк, чтобы попрощаться с пандами, прежде чем они вернутся в Китай.
Ранее Пекин забрал панд из США. В ноябре три панды из Вашингтонского зоопарка, Мэйсян, Тяньтянь и их детёныш Сяо Цицзи, вернулись на историческую родину, в Китай.