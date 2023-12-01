В Китае заявили, что две гигантские панды вернутся из Великобритании в декабре

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что две гигантские панды, переданные Великобритании в 2011 году, вернутся в Китай в декабре.

«Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечёт срок действия договора», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Китай уже подготовил всё к приезду панд.

Как пишет Sky News, посетители идут в Эдинбургский зоопарк, чтобы попрощаться с пандами, прежде чем они вернутся в Китай.

Ранее Пекин забрал панд из США. В ноябре три панды из Вашингтонского зоопарка, Мэйсян, Тяньтянь и их детёныш Сяо Цицзи, вернулись на историческую родину, в Китай.