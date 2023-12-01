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Politico: в ЕС может наступить кризис из-за позиции Венгрии и помощи Киеву

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Среди стран Европейского союза назревает кризис из-за позиции Венгрии и помощи Украине, пишет газета Politico.
Politico: в ЕС может наступить кризис из-за позиции Венгрии и помощи Киеву
  • Gettyimages.ru

По данным газеты, политический кризис в ЕС может наступить в ходе саммита, который запланирован на середину декабря. На саммите, как уточняется, страны ЕС должны принять решение о вступлении Украины в объединение, а также заключить соглашение по бюджету, который предусматривал бы предоставление Киеву помощи в размере €50 млрд.

Однако, говорится в публикации, это решение может быть не принято из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который настаивает на том, чтобы политический и финансовый процесс этих вопросов был заморожен, пока страны ЕС не согласятся полностью пересмотреть поддержку Киева.

«Мы движемся к серьёзному кризису», — приводит газета слова одного из европейских чиновников.

Ранее Орбан заявил, что власти страны даже не желают обсуждать с Евросоюзом вопрос присоединения Украины к сообществу, Будапешт не уступит давлению Брюсселя.

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