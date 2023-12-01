Politico: в ЕС может наступить кризис из-за позиции Венгрии и помощи Киеву
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По данным газеты, политический кризис в ЕС может наступить в ходе саммита, который запланирован на середину декабря. На саммите, как уточняется, страны ЕС должны принять решение о вступлении Украины в объединение, а также заключить соглашение по бюджету, который предусматривал бы предоставление Киеву помощи в размере €50 млрд.
Однако, говорится в публикации, это решение может быть не принято из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который настаивает на том, чтобы политический и финансовый процесс этих вопросов был заморожен, пока страны ЕС не согласятся полностью пересмотреть поддержку Киева.
«Мы движемся к серьёзному кризису», — приводит газета слова одного из европейских чиновников.
Ранее Орбан заявил, что власти страны даже не желают обсуждать с Евросоюзом вопрос присоединения Украины к сообществу, Будапешт не уступит давлению Брюсселя.