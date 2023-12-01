Захарова ответила на слова Бербок о действиях Лаврова на международных форумах

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о действиях министра иностранных дел России Сергея Лаврова на международных форумах.

Как напомнила Захарова, ранее Бербок заявила, что в ходе СМИД ОБСЕ Лавров появляется на заседаниях, только когда говорит сам, а не для того, чтобы послушать других.

Захарова подчеркнула, что год назад главу германского МИД не волновало отсутствие Лаврова на заседании, поскольку России не направили приглашение туда.

«Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая её печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — написала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что министры иностранных дел из западных стран в большинстве случаев говорили о ерунде во время проведения заседания ОБСЕ в Северной Македонии.