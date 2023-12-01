RT в Telegram
Подпишись

Захарова ответила на слова Бербок о действиях Лаврова на международных форумах

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о действиях министра иностранных дел России Сергея Лаврова на международных форумах.
Захарова ответила на слова Бербок о действиях Лаврова на международных форумах
  • РИА Новости

Как напомнила Захарова, ранее Бербок заявила, что в ходе СМИД ОБСЕ Лавров появляется на заседаниях, только когда говорит сам, а не для того, чтобы послушать других.

Захарова подчеркнула, что год назад главу германского МИД не волновало отсутствие Лаврова на заседании, поскольку России не направили приглашение туда.

«Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая её печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — написала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что министры иностранных дел из западных стран в большинстве случаев говорили о ерунде во время проведения заседания ОБСЕ в Северной Македонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить