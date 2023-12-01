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Al Jazeera: около 60% домов в Газе разрушено бомбардировками ВВС Израиля

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Около 60% жилых домов в секторе Газа разрушено израильскими бомбардировками.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, в результате израильских авиаударов по меньшей мере 50 тыс. палестинских семей лишились крова.

Ещё порядка 250 тыс. единиц жилья частично разрушено.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают постоянное прекращение огня в Газе.

Также в ВОЗ отметили, что с начала эскалации в Палестине из-за атак на медобъекты погибли 566 человек.

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