Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RT подтвердила, что именно политика США усложнила ситуацию в мире, в том числе на Ближнем Востоке, в палестино-израильском конфликте.

Захарова отметила необходимость реализации соответствующих мер международной безопасности, в том числе резолюции Совета Безопасности о прекращении этого многолетнего конфликта, обострившегося в результате присвоенной Вашингтоном монополии и навязывания выгодного для США решения.

Дипломат подчеркнула, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе утратила смысл своего названия даже в вопросах обеспечения безопасности и сотрудничества с другими странами.

Кроме того, решение болгарских властей не допустить пролёта через территорию страны самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова является глупым и предполагает желание некоторых европейских правительств продолжать конфронтацию с Россией и подчиняться американской воле, независимо от национальных интересов и интересов своих граждан, заявила представитель МИД.

11 октября президент России Владимир Путин отмечал, что США практически монополизировали процесс урегулирования палестино-израильского конфликта.