Правозащитник: палестинских заключённых в израильских тюрьмах бьют и лишают воды
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Об этом он сказал RT.
По его словам, ситуация в этом плане резко ухудшилась после вторжения ХАМАС на юг Израиля 7 октября.
«У многих палестинских заключённых даже нет сменной одежды. Это уже стало привычным. Из всего этого следует, что их унижают и подвергают пыткам, о чём сейчас становится известно с их собственных слов», — отметил Джабарин.
Жительница Израиля ранее в интервью RT рассказала об освобождении из плена ХАМАС восьми членов её семьи.
По словам девушки, спустя столько тяжёлых дней было настоящим облегчением увидеть своих родных.