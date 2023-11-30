Правозащитник: палестинских заключённых в израильских тюрьмах бьют и лишают воды

Палестинских заключённых в израильских тюрьмах бьют, пытают, лишают питьевой воды, утверждает директор крупнейшей палестинской правозащитной организации Al-Haq Шаван Джабарин.

Об этом он сказал RT.

По его словам, ситуация в этом плане резко ухудшилась после вторжения ХАМАС на юг Израиля 7 октября.

«У многих палестинских заключённых даже нет сменной одежды. Это уже стало привычным. Из всего этого следует, что их унижают и подвергают пыткам, о чём сейчас становится известно с их собственных слов», — отметил Джабарин.

Жительница Израиля ранее в интервью RT рассказала об освобождении из плена ХАМАС восьми членов её семьи.

По словам девушки, спустя столько тяжёлых дней было настоящим облегчением увидеть своих родных.