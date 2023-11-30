WSJ: администрация Байдена пытается убедить Турцию не помогать России и ХАМАС

Администрация президента США Джо Байдена пытается уговорить Турцию прекратить свои торговые отношения с Россией и перестать содействовать финансовой активности палестинского движения ХАМАС, пишет The Wall Street Journal.

Так, замминистра финансов США Брайан Нельсон заявил турецким чиновникам, что их действия «провоцируют насилие» сразу на двух континентах.

«Было бы очень плохо, если бы любое будущее нападение ХАМАС было связано со сбором средств или содействием, которое имело место в Турции», — сказал американский замминистра.

Нельсон отметил, что США полны решимости сделать всё возможное, чтобы «прекратить все эти вещи».

В октябре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не считает ХАМАС террористической организацией.