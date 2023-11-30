RT в Telegram
Подпишись

WSJ: администрация Байдена пытается убедить Турцию не помогать России и ХАМАС

Короткая ссылка
Администрация президента США Джо Байдена пытается уговорить Турцию прекратить свои торговые отношения с Россией и перестать содействовать финансовой активности палестинского движения ХАМАС, пишет The Wall Street Journal.
WSJ: администрация Байдена пытается убедить Турцию не помогать России и ХАМАС
  • Gettyimages.ru

Так, замминистра финансов США Брайан Нельсон заявил турецким чиновникам, что их действия «провоцируют насилие» сразу на двух континентах.

«Было бы очень плохо, если бы любое будущее нападение ХАМАС было связано со сбором средств или содействием, которое имело место в Турции», — сказал американский замминистра.

Нельсон отметил, что США полны решимости сделать всё возможное, чтобы «прекратить все эти вещи».

В октябре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не считает ХАМАС террористической организацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить