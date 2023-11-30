Кремль назвал абсурдной позицию Болгарии о запрете пролёта самолёта Захаровой

Решение властей Болгарии запретить пролёт через свою территорию самолёту официального представителя МИД России Марии Захаровой является абсурдным и глупым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Захарова заявила, что запрет Софией полёта российского борта, в котором находилась дипломат, над территорией Болгарии является «злобной глупостью русофобов» в руководстве страны.

По словам Пескова, такая позиция Болгарии не укладывается ни в какие рамки и является абсурдной и глупой.

«Хочется обратиться к болгарскому руководству и призвать их всё-таки попытаться из последних сил сохранить трезвость в принимаемых решениях», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Ранее Болгария открыла воздушное пространство для прибытия главы МИД России Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ.

Позже, как сообщает РИА Новости, борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию.