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Премьер Словакии Фицо 30 ноября примет посла России

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 30 ноября примет посла России в республике Игоря Братчикова.

Об этом она сказал в обращении, опубликованном в Facebook*.

«Завтра у меня пройдут две встречи двух разных миров. Я встречусь с американским и российским послами. И это с уважением к каждому из них. У меня нет чёрно-белого, и я отвергаю политику одного единственно верного политического мнения», — сказал Фицо.

Ранее Роберт Фицо заявил, что республика будет требовать проведения анализа перед принятием Европейским союзом антироссийских санкций.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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