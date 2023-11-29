Джиоев: Россия обеспокоена участием в ОЗХО негативно настроенных к ней стран

Присоединение к Исполнительному совету Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) стран, которые негативно относятся к России, вызывает обеспокоенность, заявил зампостпреда Российской Федерации при ОЗХО Азар Джиоев.

«Присоединение к Исполсовету ОЗХО стран, крайне негативно относящихся к России, вызывает серьёзную обеспокоенность», — сказал он в ходе выступления на 28-й Конференции стран — членов организации.

Как передаёт ТАСС, дипломат отметил, что в первую очередь пострадает сама организация, а также режим химического нераспространения.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла своё место в исполнительном совете ОЗХО, однако к нему присоединились Литва, Польша, а также Украина.