Джиоев: Россия обеспокоена участием в ОЗХО негативно настроенных к ней стран
- AFP
«Присоединение к Исполсовету ОЗХО стран, крайне негативно относящихся к России, вызывает серьёзную обеспокоенность», — сказал он в ходе выступления на 28-й Конференции стран — членов организации.
Как передаёт ТАСС, дипломат отметил, что в первую очередь пострадает сама организация, а также режим химического нераспространения.
Ранее сообщалось, что Россия потеряла своё место в исполнительном совете ОЗХО, однако к нему присоединились Литва, Польша, а также Украина.