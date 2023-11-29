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Джиоев: Россия обеспокоена участием в ОЗХО негативно настроенных к ней стран

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Присоединение к Исполнительному совету Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) стран, которые негативно относятся к России, вызывает обеспокоенность, заявил зампостпреда Российской Федерации при ОЗХО Азар Джиоев.
Джиоев: Россия обеспокоена участием в ОЗХО негативно настроенных к ней стран
  • AFP

«Присоединение к Исполсовету ОЗХО стран, крайне негативно относящихся к России, вызывает серьёзную обеспокоенность», — сказал он в ходе выступления на 28-й Конференции стран — членов организации.

Как передаёт ТАСС, дипломат отметил, что в первую очередь пострадает сама организация, а также режим химического нераспространения.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла своё место в исполнительном совете ОЗХО, однако к нему присоединились Литва, Польша, а также Украина.

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